Poullain : “J’ai passé trois ans extraordinaires au PSG”

Le PSG / Nantes de ce soir est un match spécial pour Fabrice Poullain. L’ancien défenseur – milieu de terrain a été formé à Nantes avant d’y jouer en professionnel (1980-1985). Après cinq ans et 122 matches, il quitte les Canaris et rejoint le PSG où il jouera trois ans (114 matches, 4 buts). Pour PSG TV, il est revenu sur son passage parisien.

“Que du bonheur ! J’arrivais de Nantes. Paris symbolisait l’évolution de ma carrière. J’ai connu un club hyper familial, avec Francis Borelli. La grande époque des supporters avec Boulogne et Auteuil, j’ai signé l’année où on est devenu Champions de France. Franchement, j’ai passé trois ans extraordinaires à Paris, s’enflamme Poullain. Et ça m’a permis d’être aussi en équipe de France, de jouer avec des super grands joueurs, de me lier d’amitié avec plusieurs personnes… Et j’ai même marqué des buts. Certains importants. L’année du titre, je marque le seul but du match contre Auxerre à l’extérieur. Et on formait avec Luis un tandem costaud. J’ai beaucoup appris et progressé à Paris et il y avait un état d’esprit impeccable. On ressentait une vraie communion avec la ville, les supporters, un vrai lien. On était très proches. Les supporters étaient toujours présents aux entraînements. Nous les joueurs, on arrivait souvent une heure avant le début de l’entraînement, on buvait un café, on partageait des croissants, on discutait. C’était super. J’ai adoré vivre tous ces moments. À la base, le football est un sport et une passion. Et à l’époque, je l’ai vécu pleinement !”