Haise : « Évidemment, le titre sera pour le PSG »

Ce soir, le PSG s’est imposé contre Lens dans le choc de la 31e journée de Ligue 1 (3-1). Une victoire qui lui permet de prendre une belle option pour le titre de champion de France. Franck Haise, le coach lensois, ne se fait plus d’illusions sur le nom du vainqueur du championnat.

Première équipe à faire tomber le PSG cette saison, Lens espérait faire de même ce soir pour se rapprocher à trois points des Rouge & Bleu et croire encore en un possible titre de champion de France. Après un bon début de match, les Sang & Or ont été réduit à 10 à la 20e minute après une grosse semelle d’Abdul Samed sur Achraf Hakimi. Le PSG a ensuite réussi à mettre trois buts. Les Lensois réduiront le score sur penalty et se montreront dangereux mais sans pour autant réussir à empêcher leur défaite.

« Le titre est joué »

Avec désormais neuf points de retard sur le PSG à sept journées de la fin, Franck Haise, le coach de Lens, estime que le titre tant les bras au club de la capitale. « Le titre perdu ? Je ne serais pas très lucide si je vous disais le contraire. Le titre est joué. J’aurais aimé qu’on se rapproche ce soir, mais oui évidemment le titre sera pour Paris, il n’y a pas trop d’ambiguïté là-dessus« , lance Haise en conférence de presse dans des propos relayés par L’Equipe.