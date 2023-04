Le PSG a remporté le match le plus important de sa fin de saison contre Lens ce soir au Parc des Princes. (3-1). Un succès qui permet au club de la capitale de faire un grand pas vers le titre de champion de France, avec neuf points d’avance en tête de la Ligue 1.

Alors qu’il restait sur deux défaites sans marquer de but au Parc des Princes, le PSG s’est imposé contre Lens ce soir dans le choc de la 31e journée de Ligue 1 (3-1) avec trois magnifiques buts. Les Lensois aurait pu revenir à trois points, ils sont désormais à neuf points du leader du championnat. À l’issue de la rencontre, Presnel Kimpembe, forfait jusqu’à l’automne prochain en raison d’une fracture du tibia, est venu féliciter ses coéquipiers sur la pelouse. Il a ensuite pris le micro pour entonner le chant que les Lensois chantent à chaque victoire à domicile « on les a chicotés. » Un « chambrage » qui n’a pas plu au défenseur central, Jonathan Gradit.

« Pour le coup, je ne comprends pas trop »

« Je n’en pense pas grand chose. Pour le coup, je ne comprends pas trop. En plus ils n’étaient que cinq sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s’ils avaient été 20 ou s’il y avait toute l’équipe mais là ils étaient cinq donc c’était un peu particulier. Après c’est de bonne guerre. Nous, on ne reste que Lens, on sent qu’on était craints et qu’ils étaient libérés d’avoir gagné », lance Gradit en zone mixte.

« On a vu qu’ils nous craignaient »

Au micro de Canal Plus Foot, Seko Fofana l’a aussi évoqué, en se montrant moins énervé. « On a vu qu’ils nous craignaient au point de chanter chicoté à la fin alors que ce n’est pas une musique spécialement pour eux. De base, c’est ce que l’on fait après une victoire à domicile. Ils l’avaient à travers de la gorge, ça veut dire plein de choses. Ce soir, à travers des petits détails comme ça, on peut voir qu’ils ont eu peur un peu. » Le capitaine lensois, que l’on a vu échanger, dans la bonne humeur avec le titi du PSG et son coéquipier Brice Samba, à l’issue du chant de Kimpembe.