Dans le choc de la 31e journée de Ligue 1, le PSG s’est imposé – au Parc des Princes – contre Lens (3-1). Avec ce succès, les Parisiens prennent neuf points d’avance sur leur adversaire du soir et font un beau pas vers le titre de champion de France. Titulaire ce soir, Fabian Ruiz a souligné l’importance de cette victoire.

« On fait un pas de plus vers le titre »

« Avec un joueur en moins, c’était plus difficile pour eux. On a profité de ce moment. On savait que c’était un match très important parce qu’ils étaient à six points de nous. Maintenant, il y en a neuf. C’était un grand rival, un match très difficile et on a fait un grand match, souligne le numéro 8 du PSG au micro de Canal Plus Foot. Important pour l’entraîneur après la semaine difficile ? Je pense que c’était important pour tout le monde, pour l’entraîneur, pour nous. On fait un pas de plus vers le titre. Il reste encore des matches mais l’objectif est plus proche. Déjà champion ? Non, pas encore. Mathématiquement ce n’est pas encore fait mais je pense que l’on est sur le bon chemin. Le match de ce soir ? C’était très important, on savait qu’il fallait prendre les trois points. C’était un adversaire compliqué. On est très content de repartir avec les trois points et on va continuer comme ça. »