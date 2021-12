Hakimi : « Chaque rencontre est compliquée à disputer »

Ce samedi à 21 heures (Canal Plus Décalé), le RC Lens et le PSG s’affrontent – au Stade Bollaert-Delelis – dans le choc 17e journée de Ligue 1. Leaders du championnat, les Rouge & Bleu voudront renouer avec la victoire après le match nul décevant (0-0) face à l’OGC Nice. Dans un entretien accordé à la PSG TV, le latéral droit parisien – Achraf Hakimi – a été questionné sur cette rencontre face aux Lensois et sur le niveau de la Ligue 1.

L’état d’esprit du groupe avant le match face à Lens

« C’est une bonne chose d’évoluer dans un grand club qui joue tous les trois ou quatre jours, entre la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France qui arrive, parce que ça nous permet de vite passer à autre chose et de nous remettre immédiatement à travailler pour nous améliorer. On a un match dès demain et c’est justement l’occasion pour nous de montrer à tout le monde ce dont nous sommes capables, que ce match est passé et que maintenant nous sommes dans le présent, plus motivés que jamais pour aller chercher de nouvelles victoires. On m’a dit que l’ambiance était relevée à Lens, alors on va devoir s’y préparer ! »

Son ressenti sur la Ligue 1

« Oui ! C’est un championnat très difficile, très physique, et le niveau est très, très fort, même si les gens ne le pensent pas. Mais il y a beaucoup de matches et beaucoup de stades difficiles avec de grands joueurs ici. Chaque rencontre est compliquée à disputer. »