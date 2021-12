Hakimi appelé par le Maroc pour disputer la CAN

Un temps menacée, la Coupe d’Afrique des Nations 2021 devrait bien avoir lieu du 9 janvier au 6 février au Cameroun. Un tournoi qui concerne trois Parisiens : Achraf Hakimi, Abdou Diallo et Idrissa Gueye. Ce jeudi, la sélection du Maroc a dévoilé sa liste pour cette compétition. Et sans surprise, le latéral droit du PSG fait partie des 25 joueurs sélectionnés par Vahid Halilhodzic. À noter l’absence de l’attaquant de Chelsea, Hakim Ziyech. Les Lions de l’Atlas défieront le Ghana (10/01), les Comores (14/01) et le Gabon (18 /01) en phase de groupes.

Et selon le parcours de sa sélection pendant cette CAN, Achraf Hakimi devrait manquer plusieurs matches du PSG : face à Vannes (3 janvier), l’OL (09/01), Brest (15/01), Reims (23/01), un potentiel 8es de finale de Coupe de France (29-30 janvier) et le LOSC (06/02).

Le groupe du Maroc