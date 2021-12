Bitton revient avec ironie sur le match nul face à Lorient

Le PSG a conclu son année 2021 par un match nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1). Dans un nouveau match insipide, les Rouge & Bleu ont arraché l’égalisation grâce à Mauro Icardi en fin de rencontre. Dans sa chronique sur France Bleu Paris, Stéphane Bitton est revenu avec ironie sur ce match en pointant du doigt les discours d’après-match de Mauricio Pochettino et Ander Herrera.

« On rappelle quand même que Lorient était 19e. Le PSG a ramené un magnifique nul de Lorient. Qualité de jeu, abnégation, envie et réussite offensive, il n’a rien manqué au PSG hier soir. Une sacrée performance à dix contre onze après l’expulsion de Ramos à la 86e minute. Mauricio Pochettino et Ander Herrera l’ont dit, la Ligue 1 est très difficile. C’est probablement le championnat en Europe le plus difficile, c’est bien connu. Lorient, Liverpool, Chelsea, même combat. Je lance ce matin le hashtag foutage de gueule de nos amis du staff du PSG et de quelques joueurs. Bon c’est vrai, Paris est leader du championnat et sera sans doute champion de France 2022, mais pour le plaisir de voir cette équipe il faudra encore attendre. »

Stéphane Bitton a également donné ses tops et flops de cette première partie de saison 2021-2022. « Je commence par les tops. L’arrivée de Leo Messi au PSG. Si on nous avait dit il y a quelques années que Leo Messi, le meilleur joueur du monde et peut-être de tous les temps, porterait le maillot du PSG, personne ne l’aurait cru. La saison de Kylian Mbappé, qui est époustouflante tout simplement. Ce qu’il fait depuis un an est incroyable. Et enfin, j’ai aimé la victoire face à Manchester City au Parc des Princes avec un PSG solidaire. Le match référence de cette saison. Maintenant les flops. Premier flop, Neymar. Où est passé Neymar ? Celui qui faisait la différence en quelques enjambées. Pour l’instant c’est compliqué, il est blessé. On espère qu’il fera une deuxième partie de saison bien meilleure parce qu’il n’est pas au rendez-vous. Deuxième flop, les joueurs qui ne servent à rien. Alors Sergio Rico dans les buts, qui est le remplaçant du remplaçant du remplaçant. Kurzawa, qui est un ex-footballeur professionnel mais qui est toujours sous contrat avec le PSG (jusqu’en 2024). Draxler et Rafinha qui sont souvent absents eux aussi. Et je garde le meilleur pour la fin, Mauricio Pochettino. Alors lui, dans le top des flops, c’est le must du must. Il voulait du temps, on lui en a donné. Son plan de jeu, s’il en avait un parce qu’on le cherche toujours, a fait pschitt. »