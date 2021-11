Achraf Hakimi fait partie des grands joueurs recrutés par le PSG cet été. Ces dernières années, le club de la capitale avait des lacunes concernant le poste de latéral droit. Désormais, il possède l’un des meilleurs à son poste. Dans le cadre de la trêve international, Vahid Halilodzic l’a sélectionné pour les qualificatifs de la Coupe du Monde 2022. Dans un entretien accordé au média Jeune Afrique, le joueur marocain s’explique sur son choix de jouer pour le Maroc. Il met également en avant l’évolution du football africain qui pour lui est trop sous-estimé.

Son choix de jouer pour le Maroc

« C’est une décision qui a été mûrement réfléchie et prise au moment opportun. Ce choix a été fait en discutant avec mes parents, avec ma famille. À la maison, nous regardions beaucoup de football marocain et suivions naturellement la sélection. Je regardais ces joueurs et pensais intérieurement : « Si seulement un jour je pouvais jouer pour l’équipe nationale ». Le jour où ils m’appellent, je vais faire un essai et me sens tout de suite très bien. Je suis de culture musulmane, arabe, et lorsque tu baignes dans une culture, tu es plus habitué à certaines choses et te sens plus à l’aise à un endroit qu’à un autre. La décision s’est prise naturellement, en accord avec ce que j’avais connu dans mon environnement familial. »

Le football africain sous-côté

« Il y a des grands joueurs africains qui font de grandes choses pour leurs pays et dans leurs clubs. Petit à petit, les Africains montrent au monde entier qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs », explique Achraf Hakimi. « C’est le cas de Mohamed Salah, de Sadio Mané ou de Riyad Mahrez. Je pourrais donner tellement de noms qui figurent potentiellement dans le top 10. Je suis ravi que les gens s’intéressent au football africain et vouent une telle admiration aux joueurs précités. J’espère que les choses évolueront dans ce sens. Ce serait une erreur de sous-estimer le football africain.«