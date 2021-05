La négociation est très avancée. Et surtout, l’issue est connue : Achraf Hakimi (22 ans) sera un joueur du PSG contre 60 à 70M€, bonus inclus, sans autres contreparties. Ce dimanche, La Gazzetta dello Sport l’assure, d’ici quelques jours, ce sera plié. Le journal sportif milanais voit la conclusion de l’opération comme une simple question de temps. Simone Inzaghi (successeur d’Antonio Conte à l’Inter) “a déjà été alerté par le club, Hakimi partira car les négociations sont très avancées : il faudra franchir la barre des 60 millions d’euros, mais l’opération doit se faire”, lit-on. Deux noms bien connus des supporters du PSG pour le remplacer chez le champion d’Italie : Alessandro Florenzi et Emerson Royal, ancienne piste de travail du club francilien. L’opération Hakimi ne comprendra aucun type de contrepartie. “Marotta et Ausilio, avec Leonardo, ont immédiatement mis les choses au clair: pas d’échange de joueurs. Ainsi l’idée d’essayer d’insérer Paredes était morte dans l’œuf”, conclut La Gazzetta dello Sport.