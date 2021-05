Tuchel et la superstition des chaussures offertes par le président du PSG

Finaliste de l’UEFA Champions League avec le PSG en aout dernier, Thomas Tuchel a remporté l’édition 2020/2021 avec Chelsea, après cinq mois au club. Un moment intense pour le technicien allemand qui portait des chaussures offertes par Nasser al-Khelaïfi, par superstition. Il l’a raconté au micro de beIN Sports.

“Je suis tellement heureux. C’est beaucoup d’émotions. Je ne pensais pas jeune entraîneur toucher une fois cette coupe. On était challengers. On s’était préparé à souffrir. Mais on voulait être le caillou dans la chaussure, concentrés, luttant les uns pour les autres. Et on l’a fait”, a commenté l’entraîneur allemand avant de confier une anecdote en termes de superstition. “J’avais ces chaussures à Paris (il les montre). J’avais fait la promesse de les porter quand on attendrait la finale de la Champions League. C’était un cadeau du président du PSG. Mais quand on est allé en finale, je ne les ai pas portées. Et on a perdu. Alors, je les ai mises aujourd’hui.” Rappelons que Thomas Tuchel marchait avec l’aide d’une béquille lors de la finale Bayern-PSG (1-0). Il s’était fracturé le 5e métatarsien du pied gauche et souffrait d’une entorse à la cheville.