Ce mercredi soir, les joueurs du PSG disputaient leur premier match avec leur sélection. Si l’Italie de Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti s’est inclinée face à l’Espagne en demi-finales de Ligue des Nations, un autre Parisien jouait dans le cadre des qualifications à la Coupe du monde 2022. En effet, le Maroc affrontait la Guinée-Bissau.

Sans surprise, le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, était titulaire dans le onze de départ de Vahid Halilhodžić. Et le joueur de 22 ans a participé à la large des Lions de l’Atlas sur le score de 5 à 0. Le Parisien a notamment marqué le premier but du match (31e) sur une frappe en dehors de la surface. Imran Louza (45e+1), Ilyas Chaira (49e), Ayoub el Kaabi (62e) et Munir (82e) sont les autres buteurs de la rencontre. Pour son prochain match, le Maroc sera de nouveau opposé à la Guinée-Bissau le 9 octobre.