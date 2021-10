Pogba désireux de prolonger à Manchester United (L’E)

Le mercato estival 2021 du PSG a été agité. Entre l’arrivée de Leo Messi et les envies de départ de Kylian Mbappé, le club de la capitale a été l’acteur principal de la dernière période des transferts. Les Rouge & Bleu ont également été au centre des attentions au sujet d’un transfert de Paul Pogba. Sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2022, l’international tricolore n’était pas contre vivre une nouvelle expérience à l’âge de 28 ans. Face à la situation contractuelle du Français, le PSG « s’était manifesté auprès du clan Pogba et avait pris la température sur ses futures intentions. » Mais tout cela avait lieu avant l’opération Leo Messi.

Depuis, Paul Pogba semble avoir pris une décision pour son avenir après plusieurs mois d’incertitude et de réflexion. En effet selon les informations de L’Equipe, « Pogba ne s’en cache pas auprès de ses proches : il se voit poursuivre sur une période longue son bail mancunien. » Un choix qui peut s’expliquer par de nombreux facteurs. Avec le recrutement de Cristiano Ronaldo en fin de mercato, Manchester United se montre ambitieux. De plus, les dirigeants du club anglais « ont clairement fait comprendre – encore récemment – à leur joueur qu’ils mettraient tout en oeuvre pour le garder. » Et selon plusieurs proches du joueur, les discussions entre les deux parties « sont plus qu’entamées. » Avec cet éventuel renouvellement de contrat, le milieu de 28 ans deviendrait l’un des joueurs les mieux payés de Premier League avec environs 20 M€ annuels.

Avec un telle proposition salariale, peu de clubs peuvent se permettre de s’octroyer les services de Paul Pogba. Si le PSG faisait office de prétendant, « se replonger dans un contexte français (avec les regards braqués sur son quotidien) n’est pas une priorité du joueur », rapporte le quotidien sportif. De son côté, le natif de Lagny-sur-Marne n’a jamais caché son intérêt pour le Real Madrid, mais la priorité du club espagnol « est de finaliser l’opération Kylian Mbappé. »