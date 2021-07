Hakimi finalement victime d’un simple passage viral (LP)

Positif au Covid-19 jeudi dernier, Achraf Hakimi avait dû faire l’impasse sur le match contre Chambly samedi (2-2). Mais alors qu’il devait observer un isolement de 10 jours, le latéral droit marocain (22 ans) était de retour au Camp des Loges hier. Comme le rapporte Le Parisien, pas de retour à l’entraînement collectif, il s’entraîne en individuel. Mais alors pourquoi ce retour si rapide ? Le quotidien francilien fait savoir “qu’au club, on parle plus d’un simple passage viral.” L’ancien interiste n’a aucun symptôme et a rapidement été testé négatif. Il pourrait retrouver l’entraînement collectif dimanche ou en début de semaine prochaine assure le Parisien.

En ce qui concerne Sergio Ramos, qui n’a finalement pas joué contre Augsbourg ce soir (2-1), le staff parisien “prend tout son temps pour qu’il retrouve toutes ses capacités physiques.” Comme indiqué en marge du match contre les Allemands par Mauricio Pochettino, Kylian Mbappé et Georginio Wijnaldum – qui est arrivé à Paris dans la soirée – sont attendus au Camp des Loges demain.