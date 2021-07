Ces derniers jours, le logiciel espion Pegasus ébranle la France. L’un des téléphones du président de la République – Emmanuel Macron – aurait été ciblé par ce logiciel. Mais le monde du football n’est pas épargné par ce mouvement. Selon les informations du Monde, Nasser al-Khelaïfi a été visé par le logiciel espion Pegasus “alors que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar se livraient une bataille diplomatique et commerciale.” En 2018 “des agents engagés dans un match entre États, loin des terrains de football, se sont servis du puissant logiciel Pegasus pour cibler deux numéros de portable” du président parisien et de BeIN Media Group. Un numéro fixe attribué à Jean-Martial Ribes a aussi été ciblé. Faute d’observations, il n’est pas possible de dire si les téléphones ont été infectés, conclut Le Monde.