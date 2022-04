Le PSG est en passe de remporter le dixième titre de champion de France de son Histoire, lui permettant de rejoindre Saint-Etienne tout en haut du Panthéon hexagonal par la même occasion. Une fois cela fait, il sera temps de se pencher plus à propos sur la prochaine fenêtre des transferts. Et le dossier qui accapare l’espace médiatique rouge et bleu est, sans conteste, celui de Kylian Mbappé.

Alors qu’il se place cette saison encore comme l’atout phare côté PSG, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris sa décision, son contrat prenant fin en juin prochain. De son côté, Le board parisien a toujours bon espoir de parvenir à convaincre son numéro 7, mais, dans le même temps, le Real Madrid continuerait également de faire le forcing pour l’attirer libre de tout contrat. Et en attendant de savoir où ira l’ancien monégasque l’an prochain, le club de la capitale prospecterait afin de lui dénicher un hypothétique remplaçant de taille s’il venait finalement à rallier la Casa Blanca. Ce jour, Sky Sport nous indique, par exemple, que le PSG serait bel et bien positionné sur Robert Lewandowski. L’avant-centre polonais, qui réalise une saison une nouvelle fois tout bonnement stratosphérique, aurait dans l’idée de plier bagages cet été. Et selon Sky Sport, il ne serait pas du tout utopiste de voir le bavarois sous la tunique rouge et bleu lors de l’exercice 2022-2023 afin de suppléer l’international tricolore.