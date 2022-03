Achraf Hakimi a été l’une des recrues phares du PSG l’été dernier. Après des débuts tonitruants sous le maillot Rouge & Bleu, l’international marocain est un peu plus dans le dur ces dernières semaines. Malgré des tentatives de débordements, il est très souvent oublié par ses coéquipiers. Quand il est trouvé, il est rarement en mouvement et c’est donc plus dur pour lui de provoquer et de faire la différence. Malgré ça, il ne rechigne pas à faire des allers-retours dans son couloir droit.

Ce lundi, la Ligue 1 a dévoilé le Top 5 des joueurs réalisant le plus de sprints par match cette saison. Et le latéral droit du PSG se classe quatrième avec 22,7 sprints par match. Il est devancé par Romain Faivre (Lyon, 26,4), Franck Honorat (Brest, 25,8) et Ciao Henrique (Monaco, 23,8). Akim Zedadka (Clermont) complète le top 5 avec 21,8 sprints par match. Cette saison, Achraf Hakimi a réalisé 521 sprints en Ligue 1 cette saison. Il se classe dixième dans le classement deux place derrière son coéquipier Kylian Mbappé (528).