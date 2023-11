Hakimi, Ndour…les résultats des internationaux du PSG

Hier, sept joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections. Les sept ont joué pour deux nuls, une défaite et une victoire.

La dernière trêve internationale de l’année 2023 a pris fin hier soir. Quatre matches concernaient des joueurs du PSG. Déjà qualifiée pour l’Euro 2024, la France terminait ses Éliminatoires avec un déplacement en Grèce. Comme le Portugal, les Français pouvaient réaliser un sans-faute dans cette phase de qualification. Mais elle a concédé le nul contre les Grecs (2-2). Trois joueurs du PSG étaient titulaires dans cette rencontre. Lucas Hernandez en défense centrale, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé sur les ailes. Dans un match peu emballant, le numéro 23 du PSG a ouvert le score (42e). La Grèce a retourné le match en cinq minutes (56e, 61e) pour prendre l’avantage. Lucas Hernandez a été fautif sur le premier but avec une mauvaise passe interceptée. Mais la France va réussir à égaliser par l’intermédiaire de Youssouf Fofana, sur une passe décisive de Kylian Mbappé (2-2, 74e). Le meilleur buteur de l’histoire du PSG, entré en jeu à la 64e minute, aurait pu offrir la victoire aux Bleus à la dernière seconde du match, mais sa tentative a été repoussée par le gardien adverse sur sa barre.

Hakimi rate un penalty

Marquinhos était lui titulaire et capitaine avec le Brésil lors du choc de la sixième journée des Éliminatoires à la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine, au Maracana. Mais cette rencontre a tourné au vinaigre pour les Brésiliens. Ils se sont inclinés contre leur ennemi sur un but de Nicolas Otamendi (0-1, 63e). Avec ce troisième revers de suite, la Seleçao se retrouve sixième de son groupe, à huit points du leader argentin. De plus, il a perdu Marquinhos à la mi-temps en raison de douleurs aux ischios-jambiers. Le capitaine du PSG doit passer des examens à son retour à Paris pour connaître la gravité de sa blessure. Le Maroc jouait aussi un match de qualification à la Coupe du monde 2026. Les Marocains ont obtenu un penalty dès la deuxième minute de jeu. Achraf Hakimi s’est présenté devant le gardien de la Tanzanie mais a vu sa tentative passer au-dessus du but. Malgré ce raté, le Maroc s’est imposé (0-2) grâce des buts d’Hakim Ziyech (28e) et un contre son camp (53e). Le latéral droit du PSG a joué l’intégralité de la rencontre. Enfin, Cher Ndour était titulaire avec l’Italie U21 contre l’Irlande, match comptant pour les Qualifications à l‘Euro Espoirs 2025. Les Italiens ont concédé le nul (2-2) dans ce choc entre les deux premiers du groupe. Avec ce succès, ils conversent la place de leader avec un point d’avance sur les Irlandais. Le milieu de terrain du PSG a joué 56 minutes lors de cette rencontre.