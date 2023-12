Ce soir, en clôture de la seizième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lille. Dans un match qui a eu du mal à s’emballer, le club de la capitale a concédé le nul dans les dernières secondes de la rencontre (1-1).

Avec les défaites de Nice et Monaco, le PSG aurait pu prendre sept et neuf points d’avance sur les deux équipes. Dans un match pauvre en occasion, le PSG avait réussi à ouvrir le score par l’intermédiaire de Kylian Mbappé sur penalty, son seizième but de la saison. Mais dans les dernières secondes de la rencontre, le PSG a arrêté de jouer et a laissé Lille égaliser malgré une belle parade d’Arnau Tenas. Entré en jeu pour sa 100e rencontre sous le maillot du PSG, Achraf Hakimi a regretté l’égalisation lilloise au micro de Prime Video.

Une 100e sous le maillot du PSG amer

« Oui, on est un peu fâché. On avait la victoire jusqu’à la fin et on a encaissé un but sur la dernière action. Ce n’est pas bien de finir comme ça. C’était un match très serré, Lille joue très très bien au football. On a réussi à marquer et on aurait dû finir le match avant. On ne l’a pas fait et malheureusement Lille, ils ont marqué sur la dernière action et on n’a pas pu apporter la victoire à la maison. Mon 100e match avec le PSG ? Ce n’est pas un bon résultat pour célébrer mon 100e match avec ce maillot. J’espère pouvoir porter encore beaucoup de fois ce maillot et continuer comme ça. »