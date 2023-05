Si le PSG n’est pas présent lors de ces demi-finales de Ligue des Champions, San Siro sentira tout de même l’odeur du club de la capitale. En effet, pour le choc de ces manches aller entre l’Inter Milan et l’AC Milan, les Nerazzuri pourront compter sur un ancien défenseurs de leurs couleurs.

Au stade Giuseppe Meazza ce mardi soir, l’Inter Milan accueille son rival, l’AC Milan. Après leur victoire (0-2) les Interistes sont cette fois-ci dans la peau de l’équipe qui joue à domicile. L’occasion pour eux de compter davantage sur leurs supporters et certains en particulier. En effet, les Nerazzuri pourront compter en tribune sur la présence d’Achraf Hakimi. Ancien latéral droit de l’Inter Milan, l’international marocain, désormais au Paris Saint-Germain, garde et a laissé un bon souvenir de son passage chez les Interistes. En ce sens, le journaliste italien Matteo Barzaghi affirme que le numéro 2 du PSG sera présent dans les travées de San Siro afin de soutenir ses anciens coéquipiers. Ivan Perisic, désormais à Tottenham et lui aussi ancien de l’Inter Milan sera également de la partie.

Aspettando il derby. Aggiornamenti costanti su #skysport24 sito e app @SkySport

📝rifinitura terminata si va verso conferma 11 dell’andata

🖊️come anticipato: in uno skybox Inter ci sarà Ceferin

🖍️scambio doni col Milan prima del match

✈️attesi anche due ex : Perisic e Hakimi — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) May 16, 2023 Twitter : @MatteoBarzaghi

Pour rappel, les joueurs de Christophe Galtier bénéficient de deux jours de repos. Un paramètre à prendre en compte pour justifier la présence du Marocain à Milan ce mardi soir.

