PSG : Luis Campos, entre Harry Kane et Victor Osimhen

A l’aube du mercato estival 2023, le PSG semble avoir ciblé ses besoins en terme de recrutement. En ce sens le poste de numéro neuf serait une priorité pour Luis Campos, et les profils ne manquent pas. En effet, le dirigeants portugais tablerait sur les pistes menant à Victor Osimhen et Harry Kane.

Avec le départ de Lionel Messi qui semble inévitable, le secteur offensif du Paris Saint-Germain sera à reconstruire l’été prochain. L’idée semble claire dans les esprits des décideurs parisiens : il faut construire autour de Kylian Mbappé. L’attaquant français est et sera une pierre angulaire pour le club de la capitale, au moins jusqu’à la fin de la saison 2023/2024. En ce sens, le travail de Luis Campos pour l’attaque Rouge & Bleu sera d’accompagner le champion du monde 2018 comme il se doit. Pour cela, le nom de Victor Osimhen revient avec insistance. Le conseiller football du club de la capitale serait « bien décidé à utiliser ses bonnes vieilles recettes et à récupérer ses anciennes trouvailles« , écrit Foot Mercato. En effet, après avoir fait signer le Nigérian au LOSC en provenance de Charleroi lors du mercato estival 2019, les deux hommes pourraient de nouveau se croiser avec une opération entre Naples et le Paris Saint-Germain. Cependant, il existe des obstacles à cette piste. Le premier, la volonté du joueur. Originaire du Nigéria et donc anglophone, l’attaquant, selon nos confrères de Foot Mercato, « rêve depuis toujours d’évoluer en Premier League« , et ne ferait pas d’un retour en France une priorité, malgré les positions proches entre le club de la capitale et l’agent d’Osimhen. Par ailleurs, le PSG devra se montrer convaincant financièrement face aux 150 millions d’euros attendus par le président Aurelio De Laurentiis : « Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été, pas question« , avait déclaré le dirigeant napolitain au micro de la Rai après l’acquisition du titre en Série A. Victor Osimhen est sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le récent champion d’Italie, un paramètre qui permet à son club d’avoir la main sur ce dossier.

A lire aussi : Le PSG en concurrence avec la Premier League dans la quête de son avant-centre

Harry Kane en tête pour Luis Campos

L’autre option pour épauler Kylian Mbappé sur le front de l’attaque du PSG répond au nom d’Harry Kane. L’international anglais, à 29 ans, est sous contrat jusqu’en 2024 avec Tottenham. L’attaquant sera donc sur ce marché des transferts d’été 2023 avec une année restante sur son bail, une situation contractuelle qui permet donc au joueur de tenir la corde. Plus que tenir la corde, toujours selon Foot Mercato, le frère et agent d’Harry Kane aurait récemment rencontré Luis Campos pour tâter le terrain. Une fois encore, l’aspect financier sera à surveiller de près. Une opération pour attirer Harry Kane au Paris Saint-Germain coûterait entre 90 et 100 millions d’euros au club de la capitale. Une chose est sûre, l’Anglais ou Victor Osimhen, le Paris Saint-Germain devra sortir le chéquier s’il souhaite renforcer son attaque et accompagner au mieux Kylian Mbappé. En ce sens, Luis Campos travaille activement pour le poste de numéro neuf et ne veut « se priver d’aucune piste« .