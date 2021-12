Hakimi : « Tout donner pour le PSG »

Auteur de débuts en boulet de canon avec le PSG, Achraf Hakimi a, par la suite, baissé le pied. Néanmoins, les premiers mois sous la tunique rouge et bleu de l’international marocain sont plutôt satisfaisants. Le latéral droit de 22 ans s’est, en avant match contre Bruges ce mardi soir, d’ailleurs confié sur ses premiers pas à Paris et sur ses ambitions auprès de PSG TV.

Son sentiment d’être à Paris

« Je me sens bien. Je suis heureux d’être ici et de pouvoir profiter de cette équipe et de la ville et, pour être honnête, j’ai hâte de continuer à travailler pour faire de grandes choses ici. »

Ses débuts

« C’est vrai que j’ai plutôt bien commencé. Mais je pense que je peux faire encore mieux. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, à améliorer, pour se comprendre sur le terrain. Je pense que, petit à petit, ce sera mieux, que de meilleurs résultats viendront, et que je ferais moi aussi de meilleures performances. »

La confiance placée en lui

« Je ne savais pas que j’allais jouer autant. Mais je savais que je rejoignais un club qui avait réalisé un effort important pour que je puisse venir, je dois donc tout donner pour cette équipe. Mauricio Pochettino est aussi celui qui m’a fait venir ici, celui qui a cru en moi, donc il me fait aussi beaucoup confiance. C’est normal d’avoir envie de la lui rendre sur le terrain. »

Son rôle sur le terrain

« D’abord, j’ai déjà évolué dans des défenses à 4 ou à 5 et pour moi, ça ne change pas grand-chose, car je suis d’abord un défenseur. Et ensuite, si j’ai la chance d’attaquer, je prends aussi du plaisir à le faire. Mais la vérité, c’est que je pense d’abord à défendre et ensuite à attaquer. Ensuite, dans ce cas-là, j’essaie d’apporter un soutien sur le plan offensif pour apporter plus de solutions. Mon rôle, c’est aussi de donner des options à tous nos grands joueurs. »

Ce qu’il faut pour performer en Ligue des Champions

« Déjà, il faut se dire qu’il est toujours important de gagner n’importe quel match : championnat, Champions League ou Coupe de France. Il est important de gagner. Ça nous donne confiance pour les matches suivants. La victoire a toujours bon goût. Il faut du caractère, de l’unité, une équipe très, très soudée. La clé, c’est l’entraide et surtout le travail, si tu veux aller loin en Champions League. »