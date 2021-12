Jesus Gil Manzano au sifflet pour PSG / Club Bruges

Mardi après-midi (18h45, Canal Plus, RMC Sport 1), le PSG termine sa phase de poules de Ligue des Champions avec la réception du Club Bruges. Déjà assuré d’être qualifié et de terminer deuxième, le club de la capitale voudra retrouver le goût de la victoire contre les Belges après la défaite contre Manchester City, et les deux nuls en Ligue 1 contre Nice (0-0) et Lens (1-1).

Une rencontre entre le PSG et Bruges qui sera arbitré par Jesus Gil Manzano. L’homme en noir de 37 ans sera assisté par Iñigo et Angel Nevado. Santiago Jaime Latre officiera en tant que quatrième arbitre. La VAR a été confiée à Alejandro Hernandez et Juan Martinez Munuera. L’arbitre espagnol n’a jamais arbitré le PSG mais a déjà officié à deux reprises en C1 cette saison. Et lors de ces deux matches – Juventus / Chelsea (1-0, 29 septembre) et Ajax / Dortmund (4-0, 19 octobre) – il a distribué 7 cartons jaunes et aucun rouge.