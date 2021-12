Ligue 1 – Lorient / PSG (19e journée) programmé

Ce samedi, le PSG a arraché le point du match nul en toute fin de partie grâce aux rentrées salvatrices de Georginio Wijnaldum, buteur, et de Kylian Mbappé, passeur. Large leader du championnat, le club de la capitale termine pour la 13e fois de son Histoire Champions d’Automne.

Il ne reste donc désormais que deux rencontres au PSG avant de conclure sa première moitié de saison. Et d’ailleurs, dernier match à placer, la partie qui se déroulera sur la pelouse du FC Lorient pour le compte de la 19e journée de Ligue 1 a été programmée par la Ligue. Ainsi, les deux équipes se feront face le mercredi 22 décembre prochain à partir de 21h sur Canal+ Décalé. Une 19e journée qui sera notamment marquée par les chocs entre l’OGC Nice et le RC Lens (19h, Prime Video) ainsi que celui entre l’AS Monaco et le Stade Rennais (21h, Canal+ Sport).