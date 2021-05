Halilhodzic : “Lille a quelque chose à perdre alors que le PSG ne peut que devenir champion”

Le club qui aura le plus de points après 38 journées de Ligue 1 sera le champion de France, et il l’aura mérité car le Championnat sacre l’équipe la plus régulière. Mais aujourd’hui on ne sait pas qui triomphera, on sait que Lille (qui ira à Angers) a un point d’avance sur le PSG (qui sera à Brest) et trois unités sur Monaco (qui voyage à Lens) qui est en plus plombé par une différence de buts moins favorable. Interrogé sur l’issue de la Ligue 1 version 20/21, Vahid Halilhodzic (69 ans), ancien entraîneur du LOSC et du PSG et de nombreux autres clubs ou sélections, estime que les Dogues auront une vraie pression, pas les Parisiens.

“Lille fait la course en tête depuis de nombreuses journées alors peut-être qu’il mérite plus que le PSG. Je pense que Lille a été plus cohérent. Paris a eu pas mal de problèmes de blessures, de suspensions. Les Parisiens ont souffert de leur irrégularité. Il y a bien sûr une grande qualité individuelle et des grandes performances de certains joueurs. Mais Lille, dans le collectif, le jeu, mérite peut-être plus”, juge Coach Vahid sur le site du Parisien. “Le PSG fera un bon match à Brest. Lille a quelque chose à perdre alors que Paris ne peut que devenir champion. Ce n’est pas facile à gérer. Il va falloir des qualités mentales et un collectif fort à Lille pour l’emporter.”