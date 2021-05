Lionel Messi n’a pas encore fait son choix (MD)

Lionel Messi est l’un des dossiers chauds qui va agiter le mercato estival. L’Argentin est en fin de contrat avec le FC Barcelone et il n’a pas encore pris de décision pour son avenir. Ce samedi, BeIN Sports Moyen-Orient assurait que d’après ses informations, la Pulga avait décidé de poursuivre l’aventure dans son club de toujours. Mais plus tard cet après-midi, Mundo Deportivo a interrogé des proches de l‘international argentin pour savoir si cette information était vraie. Ces derniers ont expliqué au quotidien sportif catalan que Messi n’a pas encore pris de décision pour son avenir. Il attend de voir le projet proposé par le président du FC Barcelone – Joan Laporta – pour faire savoir s’il prolonge ou non son contrat.