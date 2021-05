Après la finale de Coupe de France remporté par le PSG contre Monaco (0-2), Niko Kovac – le coach monégasque – a expliqué que Kylian Mbappé était actuellement le meilleur joueur du monde. Karl-Heinz Rummenigge, président du Bayern Munich, n’est pas d’accord avec son ancien entraîneur puisque pour lui, c’est bien Robert Lewandowski, qui a marqué son 41e but en Bundesliga cet après-midi lors de la dernière journée du championnat allemand pour s’offrir le record de but sur une saison. “Il a reçu le prix FIFA du meilleur joueur du monde, donc pour moi, la question ne se pose pas. OK, de grands talents ont émergé dans le football mondial, comme Kylian Mbappe. Néanmoins, Robert Lewandowski est actuellement le meilleur footballeur du monde, assure le président bavarois dans une interview accordée à Wirtualna Polska. À mon avis, il est actuellement même meilleur que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.“