Hamraoui : “Une fierté de revenir au PSG”

Suite aux nombreux départs de joueuses qui arrivaient en fin de contrat, les Féminines du PSG ont mis un coup d’accélérateur à leur mercato ces dernières semaines. Le club de la capitale a notamment recruté Estelle Cascarino, Elise De Almeida, Sakina Karchaoui, Amanda Ilestedt et Kheira Hamraoui. Cette dernière effectue notamment un retour au PSG après y avoir évolué entre 2012 et 2016. En marge de l’officialisation de sa signature jusqu’en 2023, la milieu de terrain de 31 ans a exprimé sa joie de revenir chez les Rouge & Bleu.

“Une joie et une fierté de revenir en France et au Paris Saint-Germain, après tout ce temps car ça fait quand même cinq ans. Je suis très fière de revenir au Paris Saint-Germain. C’est un club que j’ai toujours porté dans mon coeur. Si je voulais faire un retour en France, c’était le seul club où je pouvais retourner”, a déclaré Kheira Hamraoui au site officiel du club. “En partant à l’étranger, on gagne en maturité et on apprend un autre style de vie. Je sens que je ne suis plus la même joueuse qu’il y a cinq ans. J’ai appris un nouveau football. Je vais tout faire pour apporter ce que j’ai appris au PSG.”