Le PSG Handball affronte ce soir (20h45) Plock dans le cadre de la deuxième journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Après leur défaite contre Veszprém en ouverture (36-34), les Parisiens voudront lancer leur saison européenne à domicile. Pour cela, ils pourront compter sur leur adresse au jet de 7 mètres depuis le début de la saison (17/26). Généralement, c’est Ferrán Solé Sala ou Kamil Syprzak qui s’en charge. Le premier cité explique la complexité de cet exercice.

« Un jeu de poker menteur avec le gardien »

« La réussite dépend de plusieurs facteurs. C’est un jeu de poker menteur avec le gardien de but. La manière dont il bouge dans les trois secondes qui précèdent le shoot influe. Certains demandent à prendre le ballon pour déconcentrer le tireur. S’il reste sur sa ligne ou vient au devant, je ne garde pas forcément la même idée sur l’endroit où je vais placer le ballon. J’ai déjà la mienne, je reste concentré, mais je change d’avis au dernier moment dans 30 % des cas, indique l’ailier droit du PSG pour le Parisien avant d’évoquer la pression avant de tirer, notamment s’il s’agit d’un moment important du match. La dynamique est différente. L’état de forme, la manière dont on se sent à ce moment précis de la partie, tout cela joue beaucoup. Quand je suis sur mon aile et que lance un shoot normal, ça se passe tellement vite que je n’ai pas le temps de me mettre la pression. La réussite fait le reste. Pour toutes ces raisons, on a parfois plus de plaisir à réussir un penalty. Et ça reste un exercice courageux.«