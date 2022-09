Les Féminines du PSG affrontent ce soir (20h30) – au Stade Jean Bouin – le BK Häcken pour le compte du deuxième tour des barrages aller de l’UEFA Women’s Champions League. Titulaire indiscutable dans la défense centrale des Rouge & Bleu, Paulina Dudek s’est longuement confié à l’émission 100%PSG le Mag sur France Bleu Paris. Extrais choisis.

La référence en défense centrale au PSG ?

« Je sais que je suis une joueuse totalement différente par rapport à celle que j’étais il y a trois ans. Mais je peux aussi dire qu’en ce moment, je joue avec une grande défenseure centrale, parce qu’Amanda Ilestedt a beaucoup d’expérience et je pense que j’apprends toujours d’elle. En fait, on apprend l’une de l’autre. Donc, bien sûr que je sens que je suis plus pour mon équipe sur le terrain, et à l’extérieur. Et j’espère que pour les joueuses moins expérimentées, elles peuvent apprendre de moi. Mais en ce moment, je joue avec Amanda ou Elisa [de Almeida], qui joue aussi en équipe nationale, et qui a aussi beaucoup d’expérience. Donc je pense qu’on est au même niveau, et on doit se battre pour nos positions sur le terrain.«

Ses plus grandes qualités sur le terrain

« Je dirais que c’est la passe qui casse les lignes. Après, c’est plus facile pour nos milieux de terrain ou pour nos attaquantes d’être plus proches des buts de l’adversaire. Donc je voudrais dire ça. Mais bien sûr, je connais aussi les choses que je dois améliorer. Par exemple ma vitesse, et puis toujours défendre juste sur les adversaires.«

Les changements au sein du club

« Après la saison qu’on a vécue, je savais qu’on avait besoin de quelque chose de nouveau. Et après tous ces changements, les nouvelles joueuses, le nouveau staff, Sabrina [Delannoy, la directrice sportive adjointe] et Angelo [Castellazzi, le directeur sportif], j’ai pu voir qu’on allait exactement au point où on voulait aller. Et c’est bien. Je pense que toutes les joueuses, pas juste moi, sont vraiment confortables avec ce qui s’est passé. On a fait une bonne préparation, on se comprend de mieux en mieux avec les joueuses et avec le staff. Il y a une bonne ambiance entre nous. Donc je pense qu’honnêtement, on a tous les ingrédients qui nous permettraient de faire de grandes choses.«

Le brassard de capitaine

« On en a parlé entre nous. Pour moi, personnellement, être la capitaine du PSG, ce serait quelque chose de « ouf ». Mais ce n’est pas le plus important. Parce que pour moi, le plus important, c’est d’aider l’équipe sur les terrains et en dehors. Que j’ai le brassard ou pas, ça ne changera rien. Parce que moi, je vais faire exactement la même chose sur le terrain et en dehors. Donc c’est comme ça. C’est la décision de coach. Moi, je la comprends totalement parce que je connais Kadi, je connais Grace aussi. Ce sont de bonnes joueuses, et de bonnes personnes. Et c’est exactement ce que j’attendrais de la capitaine de mon équipe si je pouvais être l’entraîneur. Donc je comprends totalement le coach, et c’est tout. Et entre nous, il n’y a aucun problème. Toutes les joueuses sont d’accord avec ça. Et c’est tout.«

Un message pour les supporters et le Collectif Ultras Paris

« Je voudrais d’abord leur dire un grand merci pour la saison dernière, parce qu’on a senti toute la saison qu’ils étaient derrière nous, et c’est comme ça chaque année. Parfois, on n’a pas le temps de leur dire combien ils sont importants pour nous. Ce n’est pas juste mon ressenti personnel. On en parle quelquefois entre nous, les joueuses. C’est la chose pour laquelle on joue. Pour nous-mêmes bien sûr, pour nos familles, mais aussi pour les supporters. Donc un grand merci à eux. Je voudrais leur dire : « Ne changez rien, continuez d’être là pour nous«

Heureuse au PSG ?

« Bien sûr. La réponse est claire : oui. Je me sens vraiment bien ici. C’est comme ma deuxième maison, c’est tout. J’ai beaucoup d’amis maintenant ici ! C’est comme une deuxième famille. Je suis contente que Dieu m’ait donné une opportunité comme ça. J’espère que ça restera comme ça… c’est sûr, pour les deux prochaines années ! Ensuite, on verra. »