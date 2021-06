France / Allemagne : Le onze probable des Bleus avec Mbappé et Kimpembe

Ce mardi, l’Equipe de France fera son entrée en lice à l’Euro, dans un groupe F très relevé (Allemagne, Portugal et Hongrie). Lors de cette première journée, les Bleus affronteront la Nationalmannschaft à l’Allianz Arena de Munich. Pour cette rencontre, Didier Deschamps pourra compter sur un groupe au complet. Sans surprise, les deux Parisiens, Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé, sont annoncés titulaires, comme le rapporte RMC Sport. Ainsi, le défenseur parisien serait aligné dans la charnière centrale en compagnie de Raphaël Varane. De son côté, Kylian Mbappé débuterait en attaque aux côtés de Karim Benzema, qui est remis de sa béquille reçue la semaine passée. À noter la possible titularisation de l’ancien du PSG, Adrien Rabiot, aux côtés de Paul Pogba et N’Golo Kanté.

XI probable de l’Equipe de France : Lloris (c) – Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández – Pogba, Kanté, Rabiot – Griezmann – Mbappe, Benzema.

Calendrier Equipe de France