Handball : le PSG connaît son groupe en EHF Champions League

Défait en demi-finale de l’EHF Champions League l’exercice passé, le PSG Handball connaît d’ores et déjà son futur groupe pour la prochaine édition de la compétition continentale. Un groupe plutôt abordable sur le papier.

La section handball du PSG a fait rêver ses supporters lors de la dernière édition de la Champions League. Champions de France à l’arrachée, les hommes de Raul Gonzalez, après un parcours parfait, n’ont eu d’autres choix que de s’incliner lors du Final Four. C’était contre Kiel du côté de Cologne. Par la suite, après une digestion compliquée, le club de la capitale a terminé quatrième consécutivement à une nouvelle défaite concédée, cette fois-ci contre Barcelone. Qu’importe, les Parisiens comptent bien remonter sur le pont en 2023-2024 dans l’optique de glaner ce graal tant convoité.

Avec Kiel, Kielce et Zagreb

Dans cette quête, le PSG sait d’ores et déjà quels seront ses adversaires lors de la prochaine phase de poule de l’EHF Champions League. Le tirage a eu lieu ce jour et il s’est révélé assez clément pour Elohim Prandi et ses partenaires. Ces derniers sont ainsi positionnés dans la poule A où ils retrouveront de vieux ennemis : Kiel et Kielce. Un groupe complété par les présences d’Alborg (Danemark), Szeged (Hongrie), Pelister (Macédoine),, Kolstad (Norvège) et enfin Zagreb (Croatie.). L’EHF Champions League version 2023-2024 ouvrira ses portes le 13 septembre prochain.