Ce mardi 27 juin 2023 a encore été un jour actif en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint-Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Supporters.

A la Une : Aucun contact entre Paris et Madrid pour Mbappé

Alors que le destin de Kylian Mbappé anime l’espace médiatique international, FootMercato révèle que le numéro 7 parisien serait bel et bien à vendre. En effet Doha voudrait se séparer de sa star dès cet été, afin de récupérer une indemnité de transfert, qui grimperait entre 180 et 200 millions d’euros. Cependant le Real Madrid, de son côté, souhaiterait attendre l’été prochain, les détails entre les Merengue et le joueur seraient même déjà régler. Pour l’heure, cependant, aucun contact n’a été prit entre les deux clubs européens concernant une vente du capitaine de l’Equipe de France.

Le dossier chaud : Harry Kane s’éloigne de Paris

Ciblé par le Paris Saint-Germain pour renforcer son effectif et en faire son nouveau numéro 9, Harry Kane privilégierait un départ pour le Bayern Munich. Dans la journée, David Ornstein révélait que le club munichois avait émit une première offre aux Tottenham Hotspurs pour s’adjuger les services du capitaine de la sélection anglaise. Un montant de 70 millions d’euros + bonus avait été évoqué par le journaliste britannique. Son confrère allemand, Florian Plattenberg, sortait ensuite que le club londonien avait rejeté cette offre, jugée trop basse. Tottenham voudrait au moins 100 millions d’euros pour son buteur.

Plus tard dans la journée, Le Parisien affirme que le buteur des Three Lions reste en tête de liste pour le board Rouge & Bleu. Le PSG souhaite toujours le recruter, et espère le convaincre de préférer la capitale plutôt que Munich, notamment en offrant un salaire plus élevé que ce que pourrait donner le Bayern Munich. De plus le PSG serait plus susceptible de payer le prix fort à Tottenham, du moins, plus proche des 100 millions réclamés par le club londonien. En cas d’échec, le club de la capitale viserait toujours Randal Kolo Muani, « un choix crédible malgré une expérience moindre« . Pour ce qui est de la piste Victor Osimhen, le PSG s’éloignerait du Nigérian, du fait des 180 millions d’euros demandés par Naples pour son buteur.

Lucas Hernandez en approche

C’est l’heure de la confirmation pour ce dossier du mercato parisien. En effet, aujourd’hui, plusieurs médias ont affirmés que le dénouement de la signature de Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain était proche. La Ser, FootMercato, Fabrizio Romano, tout le monde s’accorde à dire que les négociations sont à un stade avancé, que le joueur et le PSG sont tombés d’accord sur les détails du contrat et que le transfert se fera. Le prix de l’indemnité de transfert n’est cependant toujours pas connu, selon les informations il varierait entre 30 et 40 millions d’euros, le Bayern en voudrait au moins 50.

Pas d’officialisation cette semaine

Malgré les informations sorties par RMC Sport récemment, comme quoi le PSG devrait officialiser le départ de Christophe Galtier et donc, en parallèle, son remplaçant, Luis Enrique cette semaine, la réalité serait toute autre. D’après Olivier Tallaron, journaliste pour Canal +, « une conférence de presse devrait avoir lieu en milieu de semaine prochaine » pour officialiser certaine rumeurs, de joueurs comme d’entraineurs. Une information confirmée par l’AFP Sport ensuite. Le dénouement est très proche, mais il faudra attendre encore une semaine.

Loft Story saison 2, épisode 4

Beaucoup de joueurs prêtés l’été dernier sont de retour au club pour amorcer la présaison du Paris Saint-Germain. Leandro Paredes est dans ce cas, et malgré des rumeurs d’intérêts de Galatasaray, l’Argentin champion du monde ne devrait pas aller dans le club champion de Turquie.

En parlant de Galatasaray, Mauro Icardi, prêté au club turc cette saison, ne devrait, lui non plus ne pas revenir au PSG la saison prochaine. Son club d’accueil serait interéssé pour le conserver mais d’autres pistes s’ouvrent à lui, notamment en Arabie Saoudite. Cependant, malgré l’intérêt de clubs de Serie A, l’Argentin ne devrait pas rejoindre l’AC Milan. Selon Marc Mechenoua, « l’attaquant argentin n’entre pas dans les plans des rossoneri« .

Enfin, concernant Geroginio Wijnaldum serait lui aussi, dans le viseur d’un club turc, mais au contraire de ses camarades parisiens, ce n’est pas le Galatasaray, mais le Fenerbache ! Selon les informations de Footmac, le club turc voudrait renforcer son milieu de terrain avec le Batave. Cependant leur budget serait de 5 millions d’euros, une somme qui pourrait calmer les envies de vente au PSG.

