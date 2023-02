Le PSG retrouve ce soir le Bayern Munich dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre durant laquelle le club de la capitale devrait pouvoir compter sur le retour de Kylian Mbappé. Une présence qui peut perturber les adversaires selon Alain Roche.

Absent depuis le match contre Montpellier en raison d’une lésion à l’ischio-jambier, Kylian Mbappé devait manquer trois semaines de compétitions. Mais l’attaquant du PSG est de retour dans le groupe des Rouge & Bleu seulement treize jours après sa blessure. Un retour important pour le club de la capitale, qui a souffert en son absence. On ne sait pas encore s’il sera titulaire ou remplaçant ce soir. Pour Alain Roche, ce retour devrait mettre du baume au cœur à ses partenaires.

« C’est une menace supplémentaire pour le Bayern »

« Que change le retour de Mbappé ? Beaucoup de choses. On parle quand même d’un des meilleurs joueurs au monde. Déjà ça donne un peu de baume au cœur à tes partenaires. C’est une bonne nouvelle. Après ça oblige l’entraîneur adverse à réfléchir à une autre tactique, même s’il avait visiblement anticipé sa présence, lance l’ancien du PSG pour Le Parisien. Et puis c’est une menace supplémentaire pour le Bayern. Ce n’est pas la même chose d’avoir Kylian Mbappé qu’un autre joueur sur le terrain. Est-ce qu’il y a un risque à le faire jouer de suite ? Il n’y a que le médecin et Kylian qui le savent. Mon appréhension c’est qu’il se pète et que tu le perdes pour la suite et notamment le match retour.«