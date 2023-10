Tombeur de Frontignan au tour précédent, le PSG Handball connaît l’identité de son adversaire en huitièmes de finale de Coupe de France. Il s’agit de Saran.

Pour l’heure, les hommes de Raul Gonzalez ont parfaitement entamé leur début d’exercice version 2023-2024. Et pour cause puisque le PSG Handball reste sur un sans-faute en Liqui Moly Starligue. Même constat pour la Coupe de France avec un succès inaugural sur le parquet de Frontignan (38-42). D’ailleurs, le tirage au sort pour les huitièmes de finale de la compétition a été effectué et a offert Saran comme futur adversaire aux Rouge et Bleu. Cette partie se tiendra le 12 ou 13 décembre prochain au sein de l’enceinte parisienne, Pierre de Coubertin.

À voir aussi : TalkCS – Le PSG coule à Newcastle… analyse d’un naufrage