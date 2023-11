Handball – Le PSG remporte le choc contre Montpellier

Hier, le PSG Handball recevait Montpellier pour le choc de la 11e journée du championnat. Et les Parisiens se sont imposés pour rester invaincus en Liqui Moly Starligue (31-27).

Après son match nul en EHF Champions League dans la semaine, le PSG Handball recevait de nouveau ce dimanche, cette fois-ci Montpellier, pour le choc de la onzième journée de Liqui Moly Starligue. Dans cette rencontre, le club de la capitale va rapidement réussir à se détacher, prenant deux buts d’avance sur son adversaire (3-1, 4e). Une avance qu’il doit à son gardien, Andreas Palicka, qui réalisé trois arrêts d’affilée, dont deux sur penalty. Malgré le carton rouge reçu par Luka Karabatic en raison d’un geste dangereux sur Monte Dos Santos (7e), le PSG Handball va accélérer et réussir à prendre six buts d’avance à la moitié de la mi-temps (11-5, 17e). Une avance que les Parisiens vont réussir à maintenir jusqu’à la fin de la première mi-temps (17-11).

Un Andreas Palicka en feu dans les buts

Au retour des vestiaires, Montpellier va réussir à se rapprocher à moins trois en inscrivant trois réalisations et en empêchant le PSG d’en faire autant (17-14, 33e). Les Montpelliérains vont même revenir à deux buts (17-15, 14e), les Parisiens n’ayant pas marqué lors des quatre premières minutes de la seconde période. Finalement, après cinq minutes de disette, le PSG va enfin trouver le chemin des filets par l’intermédiaire de Ruben Marchan (18-16, 35e). Les Parisiens sont bien de retour dans le match et vont réussir à prendre le large avec un plus quatre (21-17, 40e). Cette avance va perdurer jusqu’aux dix dernières minutes de la rencontre, lorsque Montpellier va réussir à un rapproché à moins 3 (25-22, 49e). Le match sera ensuite interrompu quelques minutes en raison de la blessure de Karlsson après un choc involontaire avec Mathieu Grebille. Le Montpelliérain a dû quitter le parquet sur civière. Montpellier va réussir à revenir à moins deux (27-25, 55e) mais le PSG ne va pas trembler en cette fin de match pour finalement s’imposer de quatre buts (31-27). Andreas Palicka a été l’un des hommes du match dans cette rencontre, avec pas moins de 13 arrêts. Avec ce succès, les Parisiens restent invaincus en Liqui Moly Strarligue et confortent leur place de leader. Les Parisiens retrouveront l’EHF Champions League jeudi soir (18h45) avec un déplacement à Kiel. Ils voudront retrouver le goût de la victoire en Europe, eux qui restent sur trois matches sans victoires (2 défaites, 1 nul) avant un nouveau déplacement en championnat, à Toulouse, dimanche (17 heures).