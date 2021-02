Handball – le PSG s’est brillamment imposé face à Kielce

Le PSG Handball est actuellement dans un marathon de quatre matches en sept jours. Après sa victoire contre Chartres en Lidl Starligue, les Parisiens recevaient Kielce lors du match en retard de la 9e journée de l’EHF Velux Champions League. Le PSG Handball va inscrire le premier but du match et conserver l’avantage durant le début de match (5-3, 7e). L’avance va très rapidement se monter à cinq buts (11-6, 16e). Le PSG Handball va poursuivre sa domination et sa démonstration face au club polonais pour monter l’avance des coéquipiers de Mikkel Hansen à plus neuf à la mi-temps (19-10). En seconde période, le PSG Handball va poursuivre sa masterclass en surclassant Kielce (26-13, 49e). A 10 minutes de la fin, le PSG même de 15 points (33-18) et se dirige tranquillement vers une nouvelle victoire en Champions League. Le PSG Handball va tranquillement gérer la fin de match pour s’imposer de 11 points (37-26) pour s’offrir une cinquième victoire d’affilée dans la compétition européenne. Mikkel Hansen (6 buts) et Luc Steins (6 buts) sont les meilleurs buteurs parisiens de la rencontre. Rendez-vous dans deux jours pour un nouveau match de Ligue des Champions et un déplacement à Flensburg.