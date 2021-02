Da Fonseca : “Rafinha est un numéro 10 typique”

Arrivé en toute fin de mercato estival 2020, Rafinha n’entre pour l’instant pas dans les plans de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Après avoir été touché par la Covid-19 en début d’année 2021, le Brésilien (28 ans) n’a joué que 55 minutes toutes compétitions confondues depuis l’arrivée de l’Argentin sur le banc (aucune titularisation). Le Parisien indique que Mauricio Pochettino n’est pas un grand fan de l’ancien barcelonais et ce depuis plusieurs années. “Pochettino voit un joueur incapable de s’imposer” au FC Barcelone – son club formateur – qu’il a définitivement quitté en octobre dernier pour le PSG. “Rafinha n’est certainement pas dupe de ce déficit de confiance, et sait qu’il va devoir redoubler d’efforts pour s’imposer, a minima, dans la rotation du PSG“, indique Le Parisien.

Pour Omar Da Fonseca, Rafinha est un joueur de complément qui ne cherche pas à être dans la lumière. “C’est le type de joueur qui vient en complément, un second couteau. Ce genre de mec ne va jamais faire la première page, n’a pas de crise d’ego ou de fierté. […]À la Masia, Rafinha cassait tout, il sortait du lot, se rappelle le consultant BeIN Sports pour Le Parisien. Puis, ses qualités sont devenues trop généralistes. On l’a utilisé partout et il n’est jamais devenu indiscutable, indispensable. Il est beau, élégant, il joue bien mais il ne peut pas être le premier violon ni le tambour, alors on le met où il y a un manque. Moi, j’aurais aimé qu’il joue plus.“

Omar Da Fonseca qui dévoile les qualités du milieu de terrain. “Il appartient à ces joueurs amis avec la balle. Il a été formé comme meneur de jeu. C’est un numéro 10 typique : il a la passe, le dribble, le jeu long, une patte gauche fine et subtile, une cadence de toucher assez rapprochée – ce n’est pas un pousseur. Son contact avec le ballon est très pur. Cette habileté et cette élégance corporelle ne s’accompagnent pas de statistiques. Il est beau à voir mais son influence n’est pas bonne. En Espagne, on dit que c’est un joueur dont les fruits n’ont pas dépassé la valeur des fleurs. Les fleurs sont toujours magnifiques, mais le fruit n’a pas beaucoup de goût.“