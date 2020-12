Après sa défaite contre le FC Barcelone hier soir lors de sa demi-finale de la Ligue des Champions (37-32), le PSG Handball jouait ce mardi en fin d’après-midi le match pour la troisième place contre Veszprem qui s’est incliné lui contre Kiel après prolongation (36-35). Le début de match des deux équipes est fébrile, elles n’arrivent pas à tromper la vigilance des deux gardiens, Rodrigo Corrales et Yann Genty. C’est finalement Veszprem qui va réussir à marquer et prendre l’avantage. Le PSG Handball va devoir attendre plus de six minutes avant d’ouvrir son compteur par l’intermédiaire de Nedim Remili (3-1, 6e). Malgré ça, c’est Veszprem qui va garder la tête pendant une bonne partie de la première mi-temps (7-5, 17e). Mais en une minute, le PSG Handball va réussir à égaliser (7-7) pour ensuite infliger et 6-0 aux Hongrois et ainsi prendre l’avantage en fin de première mi-temps (9-11, 24e). Le PSG ne va plus lâcher la mène avec notamment deux magnifiques parades de Yann Genty sur un jet de 7 mètres (28e). Le PSG vire donc en tête à la mi-temps (11-14). Au retour des vestiaires, le PSG Handball va continuer à garder cet avantage de trois buts d’avance avec notamment le 2100 but de Mikkel Hansen sous le maillot Rouge & Bleu. Le PSG Handball va même réussir à passer à un avantage de plus 4 (15-19, 40e). Un avantage qui va même passer à plus 5 (23-28, 55e). Le PSG Handball s’impose donc contre Veszprem (26-31) et termine à la troisième place de ce Final Four. Lors de ce match, Luka Karabatic a aussi passé un cap important avec un 200e but inscrit en EHF Velux Champions League.