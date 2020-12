Le PSG Handball ne soulèvera pas l’EHF Velux Champions League saison 2019-2020 après sa défaite dans le Final Four contre le FC Barcelone (37-32). Les Parisiens ont une nouvelle fois buté sur des Barcelonais impressionnants. Nedim Remili a tenu à féliciter ses adversaires du soir tout en avouant un petit regret. Il se focalise dorénavant sur le match pour la troisième place demain soir (18 heures, BeIN Sports 1) contre le vainqueur de Kiel / Veszprem.

“On a voulu débuter cette rencontre avec une haute intensité. Barcelone a bien géré les rotations pour garder le rythme pendant 60 minutes. Ils ont été meilleurs et plus appliqués, note Remili pour PSG TV. Cette défaite nous laisse des regrets, mais on a essayé de se battre avec nos armes. Le 7 contre 6 n’a pas forcément marché, mais on s’est battu. On a perdu deux joueurs en moins de deux jours et l’absence de Niko reste préjudiciable. On a tout donné… Maintenant, il faut se projeter sur la petite finale. Ce n’est pas un match à laisser passer. Cela va être compliqué physiquement, mais il faut se reprendre et aller chercher cette troisième place. C’est une des plus belles compétitions et on donnera le maximum pour remporter le match mardi.”