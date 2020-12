Ce lundi soir, le PSG Handball débutait le Final Four de la Ligue des Champions 2019-2020 avec une rencontre contre le FC Barcelone. Le PSG Handball commence bien le match et mène de deux points pendant une bonne partie du début de match (7-9, 12e). Mais le FC Barcelone va petit à petit réussir à refaire son retard pour même passer devant à la 16e minute (11-10). Le PSG va réussir à égaliser à 11-11(18e) avant de connaître un trou noir de cinq minutes qui va voir le FC Barcelone prendre quatre buts d’avance (17-13, 26e). Un écart qui ne bougera plus jusqu’à la mi-temps (18-14, 30e). Au retour des vestiaires, Vincent Gérard va réussir à stopper deux jets de 7 mètres pour laisser le PSG Handball dans le match (18-15, 33e). Les Parisiens ne vont pas réussir à descendre sous les plus quatre pendant plusieurs minutes (24-20, 40e). Le PSG Handball va réussir à revenir à trois points du Barça (28-25, 47e) mais jamais réussir à descendre en dessous et venir mettre la pression aux Barcelonais. Barcelone qui va même réussir à enchaîner les buts et prendre jusqu’à six points d’avance (33-27, 53e). Le PSG n’arrivera pas à revenir et va une nouvelle fois s’incliner contre les Barcelonais (37-32). Le PSG Handball voit une nouvelle fois son rêve de victoire finale en Ligue des Champions se briser. Ils joueront le match pour la troisième place demain (18 heures, BeIN Sports 1) contre la vainqueur de l’affrontement Kiel / Veszprem.