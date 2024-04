Handball – Le PSG surclassé par le FC Barcelone

Qualifié pour les quarts de finale de l’EHF Champions League, le PSG Handball recevait le FC Barcelone hier soir. Il a été surclassé et devra réaliser un exploit pour se qualifier au Final Four.

Après avoir éliminé Plock en huitièmes de finale de l‘EHF Champions League, le PSG Handball avait hérité du FC Barcelone pour les quarts de finale de la compétition européenne. Hier soir, les Parisiens recevaient les Catalans pour la manche aller. Dans un début de match maîtrisé, le PSG Handball fait la course en tête malgré un faible score (3-2, 9e). Dans une première mi-temps avec beaucoup de rythme, le PSG va réussir à prendre trois réalisations d’avance (10-7, 18e). Une avance qui sera celle de la mi-temps (14-11).

Une déferlante catalane en deuxième mi-temps

Au retour des vestiaires, le PSG Handball va réussir à rapidement prendre quatre buts d’avance (15-11, 32e) avant de connaître un véritable trou d’air, qui va permettre au FC Barcelone de prendre les commandes dans ce match (16-17, 39e). La rencontre a totalement changé de physionomie et c’est le club catalan qui domine au score et arrive à s’offrir un joli matelas d’avance (18-21, 46e). Dans les 20 dernières minutes de la rencontre, les Barcelonais ne vont pas cesser de s’éloigner au score, terminant avec une avance de huit buts (22-30). Pour se qualifier pour le Final Four de l’EHF Champions League, le PSG devra réaliser un véritable exploit sur le parquet du FC Barcelone jeudi soir. Avant cela, le club de la capitale affrontera Dunkerque, toujours à domicile, en Liqui Moly Starligue dimanche après-midi (17 heures).