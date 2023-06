Handball – Pas de finale de Ligue des Champions pour le PSG

Pour leur sixième participation dans le dernier carré de la Ligue des Champions, le PSG Handball a pour la cinquième fois manqué sa chance de rejoindre la finale. Dans l’autre rencontre, Magdebourd a remporté son opposition face au FC Barcelone, prochain adversaire du PSG pour la troisième place. Le club de la capitale a échoué face aux Polonais de Kielce (25-24).

Elohim Prandi avait pourtant sonné la révolte

Les Parisiens ne rejoindront pas la finale comme en 2017. Les Rouge & Bleu ont été inquiétés pendant la fin de la première période et n’ont inscrit qu’un seul but sur les cinq dernières minutes. Les Polonais ont dominé leurs adversaires et se sont montrés solide en défense. L’entrée d’Elohim Prandi a sonné la révolte et sous son impulsion, les Parisiens ont réussi à conserver un écart raisonnable avec l’équipe adverse. À 10 minutes de la fin, le PSG passe devant (21-20) mais Kielce a provoqué sa chance et a fini pas venir à bout des Parisiens. Rendez-vous dimanche pour la petite demi-finale entre le PSG et le FC Barcelone.

