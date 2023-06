Au PSG depuis l’été 2022, Fabian Ruiz peine à s’imposer sur le terrain et ainsi faire de sa présence dans le vestiaire Rouge & Bleu une évidence. Cependant, le milieu de terrain parvient à se faire une place dans le groupe de l’Espagne sous les ordres du sélectionneur de La Roja Luis de la Fuente.

A l’occasion de cette trêve internationale du mois de juin, l’Espagne de Fabian Ruiz est engagée en compétition officielle, toujours en course en Ligue des Nations. Après être venu à bout de l’Italie de Marco Verratti cette semaine en demi-finale, La Roja s’apprête à disputer la finale de la nouvelle compétition continentale ce dimanche (20h45) face à la Croatie. L’occasion pour le numéro 8 du PSG de remporter son premier trophée international. Dans ce contexte, Fabian Ruiz a répondu a accordé un entretient à nos confrères espagnols du média Relevo. Au cours de celui-ci, le milieu de terrain a évoqué son parcours avec La Roja, le PSG, sa relation avec Marco Asensio, ou encore le cas Kylian Mbappé.

Au cours de ce mercato estival 2023, Marco Asensio devrait vraisemblablement rejoindre le PSG. International espagnol, l’attaquant est arrivé au terme de son bail avec le Real Madrid et devrait donc rejoindre le Paris Saint-Germain libre de tout contrat. L’occasion pour lui de retrouver son ami Fabian Ruiz : « Très bien, nous avons une très bonne relation et nous nous connaissons des catégories inférieures. C’est un plaisir de jouer avec lui, on sait à quel point il est bon. Très heureux d’être ici avec lui« , a déclaré le milieu parisien au sujet de sa relation avec Marco Asensio, avant de poursuivre : « Nous n’en avons pas encore parlé (de la vie à Paris ; NDLR). Je serais très content qu’il vienne au PSG parce que c’est un joueur qui peut nous aider et aussi parce que j’ai une très bonne relation avec lui« . Fabian Ruiz a ensuite évoqué sa situation personnelle au Paris Saint-Germain, notamment au moment où Sergio Santos, journaliste pour Relevo, lui demande de noter sur dix à quel point est-il heureux à Paris : « Dix. Je suis très content, content. Au début il m’a fallu un peu d’adaptation mais en ce moment je suis complètement adapté, j’ai très bien fini l’année et j’ai très envie de recommencer« .

« Le PSG ? C’est un club comme un autre »

Après une saison au PSG, Fabian Ruiz ne semble pas décrire le portrait du club de la capitale comme il est souvent décrit : « C’est un club comme un autre, dans le sens où il est très normal et calme. C’est vrai qu’on parle toujours à l’extérieur, parce qu’on a des joueurs de haut niveau et ils sont une image dans tout le football. Le club est très proche, ils essaient de vous aider dès le premier jour de votre arrivée et je vais très bien« . Les joueurs de haut niveau, en effet. A l’image d’un Kylian Mbappé. Ce dernier agite la vie du Paris Saint-Germain ces derniers jours, et Fabian Ruiz espère que les dernières déclarations de son coéquipier en club et sa volonté de rester sont bien réelles : « Je ne lui ai pas parlé, je sais comme tout le monde, ce que j’ai lu. Il a dit qu’il restait, qu’il voulait passer une autre année à Paris et c’est un privilège de l’avoir comme partenaire. C’est très important, ça nous apporte beaucoup. Espérons que ça reste« .

Dans les colonnes de Relevo, Fabian Ruiz a également été interrogé sur un désormais ancien coéquipier au Paris Saint-Germain, Sergio Ramos : « Cela a été un plaisir pour moi de partager un vestiaire avec lui, je l’ai déjà fait en équipe nationale. On sait ce qu’il a donné au football espagnol. Il a pris cette décision, je ne sais pas où il jouera car je ne le savais pas encore mais je lui souhaite le meilleur. Plus qu’un partenaire, il a été un ami« . Un autre coéquipier parisien de Fabian Ruiz a été l’objet d’une question au cours de cet entretien : Sergio Rico. Toujours hospitalisé à la suite de son terrible accident de cheval, le portier espagnol a eu le droit à un message de l’ancien de Naples : « Il traverse une période très dure et difficile. J’ai une affection particulière pour lui et sa famille, nous avons vécu cette année ensemble. Ce sont des gens merveilleux. Je lui envoie beaucoup de force et d’encouragement, on sait que Sergio est une personne très forte, je suis sûr qu’il va s’en sortir. Je t’embrasse très fort d’ici, espérons que tout se passera bien« . L’entretien est à retrouver en intégralité sur le site de Relevo.