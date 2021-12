Le PSG Handball joue sa demi-finale du Final Four de la Coupe de la Ligue contre Chambéry ce samedi après-midi (16 heures, BeIN Sports 3). À quelques heures de cette rencontre, Mikkel Hansen était en conférence de presse. Le Danois a évoqué le souhait des Rouge & Bleu de remporter cette compétition, pour la quatrième fois de suite.

« On arrive avec de la confiance. Nous avons fait une bonne première partie de saison. Surtout en Liqui Moly StarLigue où nous avons remporté tous nos matches. En Ligue des Champions ça a été plus compliqué au début, mais nous avons corrigé certaines choses et maintenant nous sommes très bien, savoure l’arrière gauche du PSG. Il faudra qu’on le soit encore face à Chambéry, qui est une équipe qui joue très bien. Il faut être concentré à 100% sur cette demi-finale, car elle sera compliquée. Elle joue bien en attaque et est solide en défense. Elle a un excellent gardien (Nikola Portner). Quand il commence à être chaud, il devient très fort. Mais on reste surtout focus sur nous-mêmes. […]C’est toujours important pour un club comme Paris de remporter un titre. Ce serait le premier de la saison… Mais toutes les équipes présentes à ce Final4 sont ici pour ça !«