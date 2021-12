EHF Champions League – Nul frustrant entre le PSG et le Barça

Après un début de saison européen très compliqué (1 victoire, 1 nul et 3 défaites), le PSG Handball recevait ce soir le FC Barcelone dans le cadre de la 10e journée de la phase de poules de l’EHF Champions League pour s’offrir une quatrième victoire consécutive. Les deux équipes comptaient le même nombre de points (11) avant le début de la rencontre, les Rouge & Bleu étant devant (3e) les Catalans grâce à une meilleure différence de buts. Le PSG Handball réalise un meilleur début de partie et prend rapidement les commandes. L’avantage monte rapidement à + 3 (5-2, 6e). Une avance qui passe même a + 4 avec le 400e but en EHF Champions League de Nedim Remilli (7-3, 8e). Les Parisiens continuent de dominer cette première mi-temps (11-6, 17e) avant que le Barça se rapproche à deux buts (16-14, 28e). Un écart qui tiendra jusqu’à la mi-temps (17-15).

Le PSG Handball redémarre bien en seconde période avec une nouvelle avance de quatre buts assez rapide (20-16, 34e). Les Rouge & Bleu vont avoir un trou d’air d’un peu moins de dix minutes qui va permettre au FC Barcelone de renverser le score (20-21, 42e). Le PSG va réussir à égaliser (21-21, 43e) avant de voir le Barça reprendre de l’avance (21-23, 47e). Les Espagnols vont réussir à prendre trois buts d’avance à 7 minutes de la fin. Le PSG arrive à revenir à égalité à deux minutes de la fin (27-27, 58e). Les deux équipes se quittent sur un match nul (28-28). Les Parisiens reviennent à la deuxième place à égalité avec Veszprem.