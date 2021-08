Henry : “Les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voir de la LDC”

Avec le recrutement XXL de la Pulga, le PSG peut se targuer de posséder une ligne offensive de très haute volée : Neymar Jr, Kylian Mbappé, Mauro Icardi, Lionel Messi, Angel Di Maria… Autant de joueurs aux qualités indéniables, mais qui ne sont pas vraiment connus pour leur propension à défendre. C’est notamment sur ce point que Thierry Henry a voulu insister au micro d’Amazon Prime. Avec un seul mot d’ordre pour l’ancien gunner, l’équilibre. Un équilibre qui devra absolument être trouvé par Mauricio Pochettino afin de parvenir à aligner un onze cohérent lors des grands matches.

L’équilibre, c’est le plus important. A un moment donné, on parle toujours de grands joueurs, d’attaque, d’aller vers l’avant. Mais il faut un équilibre. On me parle souvent de l’équipe dans laquelle j’évoluais au Barça mais les gens oublient de souligner qu’on ne prenait pas beaucoup de buts, rappelle Thierry Henry. En général, les équipes qui ne prennent pas beaucoup de buts ne sont pas loin du titre, voire de la Ligue des champions. Aligner des talents ne suffira pas toujours. Il faudra des prestations collectives abouties, trouver un équilibre défensif. »