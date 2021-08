Ce dimanche après-midi, l’Olympique Lyonnais se déplaçait sur la pelouse du SCO d’Angers pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Lors de la première journée, les Rhodaniens avaient été tenus en échec par le Stade Brestois (1-1). De leur côté, les Angevins ont glané un succès sur la pelouse du RC Strasbourg (0-2).

Et au terme d’une partie extrêmement pauvre techniquement côté lyonnais, les hommes de Peter Bosch ont été surclassés par un SCO d’Angers avec bien plus d’allant offensif. Grâce à une réalisation signée Sofiane Boufal lors du premier acte, d’un CSC de Marcelo juste avant l’heure de jeu et du premier but en Ligue 1 du jeune Ounahi, Angers arrache les trois points au bout d’un match sur lequel ils ont toujours eu la main mise (3-0). 6 points en 2 parties pour le SCO qui lance parfaitement sa saison. En revanche, les débuts sont compliqués pour Peter Bosch avec un seul petit point au compteur.

La deuxième journée se poursuivait à 15h avec pas moins de quatre matches au programme : Brest / Rennes. Les Rennais pensaient avoir fait le plus dur avec l’ouverture du score de Guirassy (1-0, 84e), mais les Brestois ont égalisé dans les derniers instants (1-1, 90+1e) . De son côté, Clermont s’est imposé (2-0) sur sa pelouse face à Troyes. Le promu revient à hauteur d’Angers et du PSG en tête du classement (6 pts). Le FC Nantes réussit bien son début de saison. Les Canaris se sont imposés face au FC Metz cette après-midi (2-0). L’équipe d’Antoine Kombouaré est 5e au classement(4 pts). Match fou entre Reims et Montpellier ! Les deux équipes nous ont offert un superbe spectacle avec un score fleuve (3-3).

A 17h, le Racing Club de Lens reçoit l'AS Saint-Etienne au stade Félix Bollaert.