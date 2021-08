Di Maria pense que Cristiano Ronaldo “mourrait d’envie” d’être au PSG

Le PSG a frappé un coup monumental sur le marché des transferts en faisant signer Lionel Messi libre de tout contrat jusqu’en 2023. Une arrivée XXL qui fait forcément plaisir à son grand ami Angel Di Maria qui est sur un petit nuage depuis l’officialisation de la nouvelle. El Fideo a d’ailleurs une nouvelle fois été interrogé à ce sujet, cette fois auprès de Tyc Sport. Pour le média argentin, l’ancien merengue a notamment estimé que Cristiano Ronaldo serait ravi de rallier le club de la capitale.

“Cristiano Ronaldo mourrait d’envie d’être ici, estime Di Maria dans des propos traduits par RMC Sport. La qualité et la quantité de joueurs dont le PSG dispose maintenant est quelque chose d’unique. Cela n’arrive pas souvent dans les clubs et les grands joueurs veulent toujours évoluer avec les meilleurs. Cristiano voudrait sûrement être là mais la direction a amené Messi, heureusement c’est beaucoup mieux. C’est vraiment facile de jouer avec Leo. J’ai une excellente relation avec lui sur et en dehors du terrain.”