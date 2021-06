L’Equipe de France débute ce soir son Euro avec un déplacement à Munich pour le choc contre l’Allemagne. Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait aligner son trio d’attaque Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Ce dernier impressionne Thierry Henry. “C’est le genre de gars qui peut transformer un match nul en victoire, une défaite en match nul et parfois une défaite en victoire tout de suite. Il a ce talent. Avoir un joueur comme lui est tout simplement incroyable. Non seulement ce qu’il peut faire, mais à quel point il est intelligent avec le ballon“, s’enflamme le champion du monde 98 pour Goal. Il utilise son cerveau quand il joue et j’aime ça chez lui. Nous sommes si heureux qu’il soit Français.”

La légende d’Arsenal a ensuite évoqué l’avenir de l’attaquant. “D’abord et avant tout, j’ai un immense respect pour le Paris Saint-Germain et ce qu’il a accompli, donc pour moi, il serait injuste de parler de partir ou de ne pas partir. Quoi que Kylian Mbappé veuille accomplir, s’il y réfléchit, il semble qu’il le fera. J’espère juste qu’il pourra rester sans blessure et que nous pourrons avoir le luxe de le regarder très longtemps parce qu’il est spécial.“