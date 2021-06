Le Graët juge utopique la participation de Mbappé aux JO

Alors que de nombreux Parisiens disputent actuellement les compétitions internationales (Euro et Copa America), certains joueurs pourraient enchaîner avec les Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Alors que le PSG a fait savoir qu’il ne laissera pas Marquinhos et Neymar y participer, Noël Le Graët – président de la Fédération Française de Football – a fait savoir que Kylian Mbappé ne devrait lui aussi pas participer aux JO. “Les Jeux? Non, il rêve. Cela va être compliqué. Entre l’Euro où on espère aller assez loin et l’écart avec le début des JO, les stages, cela me paraît aujourd’hui utopique, lance le président de la FFF pour RTL. Il va être déçu non ? Je trouvais ça très sain… Mais maintenant il parle plutôt de 2024. Donc je suis rassuré pour le mois prochain.“